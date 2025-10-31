Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cori fascisti ParmaVenezuela TrumpTrump UcrainaSindaco di New YorkSinner Parigi
Acquista il giornale
PoliticaLollobrigida: "Serve reciprocità, stesse regole per nostri produttori e per chi importa in Ue"
31 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Lollobrigida: "Serve reciprocità, stesse regole per nostri produttori e per chi importa in Ue"

Lollobrigida: "Serve reciprocità, stesse regole per nostri produttori e per chi importa in Ue"

Lollobrigida: "Serve reciprocità, stesse regole per nostri produttori e per chi importa in Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Abbiamo trattato poi il terzo argomento, che è quello della reciprocità, argomento per noi essenziale. Ciò che imponiamo ai nostri imprenditori in termini di fitofarmaci, di vicende legate alla cura e al benessere animale, non può essere ignorato dai Paesi che vogliono importare in Europa, abbattendo i costi di produzione in modo innaturale e facendo concorrenza alle nostre produzioni. Su questo abbiamo avuto degli impegni che immagino il commissario avrà modo di ribadire anche qui. Abbiamo trattato anche il tema degli accordi che devono arrivare. L’ Italia vuole lavorare in fase ascendente, che tradotto significa prevenire i problemi che emergono spesso dopo la redazione delle bozze, dei trattati o di direttive che possano incidere sui nostri sistemi. Lavorare prima, insomma" così il Ministro Lollobrigida, a margine dell'incontro con il commissario europeo Sefkovic al Ministero dell'Agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Il piacere della lettura - Intervista a Rossella Milone

Il piacere della lettura - Intervista a Rossella Milone

La scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo libro "Il primo desiderio" (Neri Pozza),...

Guarda il video