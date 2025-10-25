Le voci dei manifestanti al corteo della Cgil a Roma: "Siamo in una dittatura del capitale"

Venerdì 24 Ottobre 2025

Bruno Vespa
PoliticaLe voci dei manifestanti al corteo della Cgil a Roma: "Siamo in una dittatura del capitale"
25 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Molti i manifestanti "Siamo in una dittatura del capitale" dice uno. "Le risorse non vadano sprecate in armi". "Serve salario minimo". "Taglio Irpef riguarda una fetta marginale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

