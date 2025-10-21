La Russa: Utilizzare nuove tecnologie anche per sicurezza sul lavoro

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Io credo che ci sia molto da fare. Ho letto con attenzione il decalogo e condivido tutte e 10 le posizioni, gli avvertimenti le speranze che sono contenuti in questi 10 punti, ne aggiungerei un 11esimo che pure è implicito: l'attenzione a utilizzare tutto ciò che le nuove tecnologie consentono non solo per migliorare la produttività, non solo per migliorare il reddito legittimo di chi opera nel mondo del lavoro, ma per rendere il lavoro effettivamente sicuro". Cosi' il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo al convegno di presentazione del decalogo approvato all'unanimità dalla commissione d'inchiesta del Senato sulla sicurezza sul lavoro. "Perché - ha aggiunto La Russa - come dice il Presidente della Repubblica, se un lavoro non e' sicuro non e' un lavoro, non e' un lavoro vero, e' un'avventura, e' una occasione in cui non si sa qual e' il rischio che si corre o si corre un rischio per necessita'. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
