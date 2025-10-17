La premier Meloni lascia la conferenza sulla manovra e saluta Giorgetti: "In bocca al lupo"

Venerdì 17 Ottobre 2025

PoliticaLa premier Meloni lascia la conferenza sulla manovra e saluta Giorgetti: "In bocca al lupo"
17 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 Giorgia Meloni ha presentato la manovra 2026 al termine del Consiglio dei ministri che ne ha approvato il testo definitivo. Dopo aver illustrato i punti principali e aver risposto ad alcune domande, la premier ha ringraziato i presenti e invitato i giornalisti a rivolgere eventuali domande al titolare a Giorgetti: "Il ministro Giorgetti è a disposizione, buona giornata a tutti". E prima di lasciare la sala, insieme ai vicepremier Salvini e Tajani, la premier ha salutato scherzosamente il Ministro Giorgetti dandogli un colpetto sul braccio: "In bocca al lupo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata