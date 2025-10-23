Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
PoliticaInchingolo (Fs): "Stiamo raccontando il cambiamento che nostra azienda sta portando all'Italia"
23 ott 2025
Inchingolo (Fs): "Stiamo raccontando il cambiamento che nostra azienda sta portando all'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il nostro percorso di comunicazione ha illustrato il cambiamento che stiamo attuando in Italia attraverso le nuove infrastrutture, reti, collegamenti destinati a creare nuove connessioni. Abbiamo voluto raccontare anche la storia di Ferrovie dello Stato attraverso la mostra dei 120 anni, che ripercorre un cammino parallelo a quello dell’Italia stessa. Presentiamo, diamo grande risalto, attraverso la comunicazione, a tutto ciò che fa Ferrovie: non è soltanto trasporto ma ingegneria, innovazione e proiezione del futuro. Inoltre promuoviamo i nostri nuovi treni Frecciarossa 1000, in servizio da due settimane, un oggetto straordinario di ingegneria e di culto; infine abbiamo dato spazio ai passeggeri, il cuore pulsante della nostra azienda e business core" così Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo FS, a margine della presentazione del documentario "Andata e Ritorno", presso la Festa del Conema di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

