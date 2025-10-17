Il Ministero della Cultura presenta le nuove risorse per teatro, infanzia e giovani

Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri
PoliticaIl Ministero della Cultura presenta le nuove risorse per teatro, infanzia e giovani
17 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 Il Ministero della Cultura, con un decreto del Ministro Alessandro Giuli, stanzia 224 mila euro per sostenere i centri di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù, favorendo la crescita culturale e la coesione sociale nei piccoli centri e tra le nuove generazioni. Il provvedimento è stato presentato con un video informativo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata