La lentezza della giustizia

La lentezza della giustizia
PoliticaGreen Building Forum, Morelli: partenariato pubblico-privato
27 ott 2025
27 ott 2025
Green Building Forum, Morelli: partenariato pubblico-privato

Green Building Forum, Morelli: partenariato pubblico-privato

Milano, 27 ott. (askanews) - "È una grande occasione perché le amministrazioni in governo possano ascoltare chi 365 giorni all'anno lavora su questo settore. Il nostro spunto riguarda il partenariato pubblico-privato sul quale in futuro potremo investire molto". Così ile sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli ha parlato de Green Building Forum a cui ha preso parte in Regione Lombardia. Poi l'esponente leghista ha commentato i temi legati Ale prossime elezioni regionali. "Squadra che vince non si cambia - ha detto - fanno benissimo Fontana e Romeo a tenere il punto, è chiaro che adesso la nostra partita riguarda il Veneto dove sono certo che i nostri concittadini premieranno il buon governo con un governatore leghista".

© Riproduzione riservata

