Martedì 21 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Affitti breviProblemi Fastweb oggiGuerra UcrainaReal Madrid JuveGarlascoBtp Valore
Acquista il giornale
PoliticaGoverno, Meloni: riportato Italia in serie A, dove merita stare
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Governo, Meloni: riportato Italia in serie A, dove merita stare

Governo, Meloni: riportato Italia in serie A, dove merita stare

Governo, Meloni: riportato Italia in serie A, dove merita stare

Roma, 22 ott. (askanews) - "Il riconoscimento del Fondo monetario internazionale e l'ultima valutazione sul rating dell'Italia da parte dell'Agenzia DBRS riportano finalmente l'Italia dove merita di stare, cioè in serie A, e dimostrano la correttezza della strategia di sviluppo e delle politiche di bilancio messe in campo da questo Governo, confermate anche con la legge di bilancio varata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato del Consiglio europeo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video