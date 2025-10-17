Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Trump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
PoliticaGirogetti: Sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Girogetti: Sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro

Girogetti: Sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro

Girogetti: Sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "La sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro, chi e' tra 50 e 200mila euro beneficerà della riduzione dell'aliquota. Queste sono le proposte del Governo in Parlamento, poi certo il Parlamento e' sovrano". Lo dice il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa sulla Manovra. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata