Girogetti: Sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025
"La sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro, chi e' tra 50 e 200mila euro beneficerà della riduzione dell'aliquota. Queste sono le proposte del Governo in Parlamento, poi certo il Parlamento e' sovrano". Lo dice il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa sulla Manovra.
