Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Attentato RanucciTrump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
PoliticaGiorgetti scherza: manovra Robin Hood? No, perché era di Nottingham
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Giorgetti scherza: manovra Robin Hood? No, perché era di Nottingham

Giorgetti scherza: manovra Robin Hood? No, perché era di Nottingham

Giorgetti scherza: manovra Robin Hood? No, perché era di Nottingham

Roma, 17 ott. (askanews) - "Robin Hood era di Nottingham a me quelli di Nottingham mi stanno sulle palle. Non ti dico perché...", ha risposto così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a chi, al termine della conferenza stampa sulla legge di bilancio approvata oggi in Cdm, gli chiede se la chiamerebbe la "manovra Robin Hood". Il ministro ha fatto un riferimento calcistisco alla squadra inglese del Nottingham che in Premier League si scontra col club di cui è tifoso Giorgetti, il Southampton.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata