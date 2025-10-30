Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiBoccia SangiulianoSeparazione carriere giudiciSpalletti alla JuveMeteo Halloween
Acquista il giornale
PoliticaGiorgetti: "L'educazione finanziaria è un bene pubblico"
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Giorgetti: "L'educazione finanziaria è un bene pubblico"

Giorgetti: "L'educazione finanziaria è un bene pubblico"

Giorgetti: "L'educazione finanziaria è un bene pubblico"

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "L’attenzione alle tematiche della qualità e del conflitto di interesse ha anticipato di tre anni la direzione che l’Europa sta prendendo oggi, con la Strategia sull’educazione finanziaria dello scorso settembre. Non a caso, consapevoli che l’educazione finanziaria passa anche dalle scuole, con la “Legge Capitali” abbiamo per primi introdotto l’obbligo di un percorso di educazione finanziaria nell’insegnamento dell’educazione civica. L’educazione finanziaria è un bene pubblico. È un elemento costitutivo della cittadinanza intesa come legame di appartenenza di un individuo alla collettività, necessario per una corretta partecipazione alla vita sociale. È dunque essenziale continuare in questo percorso, pietra angolare di una corretta economia di mercato, basata su consapevolezza e fiducia. L’investimento che restituisce il miglior interesse è quello nella conoscenza, fondamentale per affrontare i cambiamenti e compiere scelte adeguate alle proprie esigenze" così il Ministro Giorgetti, intervenendo all'evento a Roma per celebrare i 150 anni del Risparmio Postale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...

Guarda il video