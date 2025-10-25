Fratoianni (Avs): "Siamo in piazza con le persone che portano avanti questo Paese"

Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Video
PoliticaFratoianni (Avs): "Siamo in piazza con le persone che portano avanti questo Paese"
25 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 "Oggi in piazza ad una grande manifestazione fatta di persone per bene, lavoratori, quelli che tirano avanti questo Paese. Persone con stipendi troppo bassi mentre il costo della vita cresce. Persone che chiedono al governo di cambiare strada, di non investire miliardi in armi, di investire in sanità, di alzare gli stipendi degli italiani. Era giusto essere qui e noi ci siamo" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, a margine della manifestazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

