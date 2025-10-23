Mercoledì 22 Ottobre 2025

Politica
Fontana incontra gli Alfieri del Lavoro 2025: "Non smettete mai di imparare cose nuove"
23 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Conservate sempre la curiosità di scoprire cose nuove. Imparare è un percorso continuo e non bisogna smettere di approfondire anche le cose che si pensa di sapere già. La cultura è consapevolezza che apre al dialogo. E una delle consapevolezze che bisogna tenere a mente è il valore delle istituzioni, del Parlamento, del libero voto. Continuate a studiare e a sognare in grande, senza mai perdere il legame con i vostri territori e con i valori fondamentali" così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, incontrando alla Camera gli Alfieri del Lavoro 2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

