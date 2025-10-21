Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica
Fontana: Incolumità lavoratori non sia solo dovere inderogabile, ma anche diritto che va protetto
21 ott 2025
21 ott 2025
Fontana: Incolumità lavoratori non sia solo dovere inderogabile, ma anche diritto che va protetto

Fontana: Incolumità lavoratori non sia solo dovere inderogabile, ma anche diritto che va protetto

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Sulla sicurezza sul lavoro i recenti dati delineano una situazione intollerabile per un Paese che riconosce nel lavoro il principio cardine della propria identità repubblicana. Disponiamo di una legislazione tra le più avanzate d'Europa, ma l'Italia si confronta ancora con statistiche drammatiche che impongono l'urgenza di estendere il piano normativo e sanzionatorio. La tutela della vita nei luoghi di lavoro passa infatti attraverso la diffusione di una cultura orientata alla prevenzione. Una cultura che promuova l'osservanza delle regole, la conoscenza dei diritti, dei doveri e dei rischi connessi alle mansioni svolte". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nell'indirizzo di saluto in occasione della seconda edizione degli 'Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro', al via da oggi a Montecitorio. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

