Martedì 28 Ottobre 2025

Video
PoliticaEx Ilva, Palombella (Uilm): "Governo continua a sfidarci, non sanno dirci cosa vogliono fare"
28 ott 2025
  4. Ex Ilva, Palombella (Uilm): "Governo continua a sfidarci, non sanno dirci cosa vogliono fare"

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 "Quanto ottenuto oggi è oltre l'inaccettabile. Dal Governo continuano a sfidarci e a sfidare i lavoratori, noi non ci stancheremo e continueremo e spiegare le nostre ragioni e quelle della nostra comunità. Noi chiediamo rispetto del lavoro e della transizione, del passaggio tra un lavoro a ciclo integrale a carbone a un lavoro pulito, che dia dignità alla nostra comunità. Ci hanno convocato per mettere in discussione una manifestazione e poi una disdetta: non sono più in grado di raccontarci cosa vogliono fare" così il segretario della Uilm Rocco Palombella, davanti a Palazzo Chigi, a margine dell'incontro dei sindacati metalmeccanici con Stefano Caldoro, consigliere della presidente del Consiglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

