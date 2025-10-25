Corteo della Cgil a Roma, Bonelli (Avs): "Meloni si rassegni, c'è un'Italia che dice basta"
(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025
"Vorrei dire una cosa alla Presidente Meloni: si deve rassegnare, c'è un Paese che dice basta. La pressione fiscale in Italia è aumentata così come la povertà assoluta. Il Governo ha tagliato il trasporto pubblico e l'ha fatto per finanziaria una manovra orribile che dà soldi alle armi e taglia la sanità" così il deputato Angelo Bonelli di Avs, a margine della manifestazione a Roma.
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© Riproduzione riservata