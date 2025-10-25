Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ViennaTerremoto IrpiniaTurista giapponese PantheonMauro Di FrancescoPortarei Usa Caraibi
Acquista il giornale
PoliticaCorteo della Cgil a Roma, Bonelli (Avs): "Meloni si rassegni, c'è un'Italia che dice basta"
25 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Corteo della Cgil a Roma, Bonelli (Avs): "Meloni si rassegni, c'è un'Italia che dice basta"

Corteo della Cgil a Roma, Bonelli (Avs): "Meloni si rassegni, c'è un'Italia che dice basta"

Corteo della Cgil a Roma, Bonelli (Avs): "Meloni si rassegni, c'è un'Italia che dice basta"

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 "Vorrei dire una cosa alla Presidente Meloni: si deve rassegnare, c'è un Paese che dice basta. La pressione fiscale in Italia è aumentata così come la povertà assoluta. Il Governo ha tagliato il trasporto pubblico e l'ha fatto per finanziaria una manovra orribile che dà soldi alle armi e taglia la sanità" così il deputato Angelo Bonelli di Avs, a margine della manifestazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video