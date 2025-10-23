Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaVideo LouvreScommesse NbaCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
PoliticaConte: Posizionamento M5s chiaro, noi progressisti indipendenti. Con Pd solo con programma condiviso
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Conte: Posizionamento M5s chiaro, noi progressisti indipendenti. Con Pd solo con programma condiviso

Conte: Posizionamento M5s chiaro, noi progressisti indipendenti. Con Pd solo con programma condiviso

Conte: Posizionamento M5s chiaro, noi progressisti indipendenti. Con Pd solo con programma condiviso

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Noi siamo progressisti indipendenti, cioè siamo collocati in un'area. I nostri principi, i nostri valori oggi sono chiari e il posizionamento è chiaro, non lo possiamo più mettere in discussione". Lo dice Giuseppe Conte in una diretta social. "Significa che quelle istanze originarie sono tutte da collocare in un'area progressista, ma in modo indipendente. Perché se non sei indipendente non sei più scomodo e se finisci di essere scomodo vuol dire che ti adegui a un sistema, sia quiescente". FB Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video