Alba capitale dell'arte contemporanea 2027, l'annuncio di Giuli
17 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 Alba sarà la Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, promossa dal ministero della Cultura. L’annuncio è stato dato a Roma, nella sala Spadolini del ministero, dov’era presente una delegazione albese composta da trenta rappresentanti: il sindaco Alberto Gatto, l’assessora alla Cultura Caterina Pasini e la presidente del Comitato, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, insieme a rappresentanti istituzionali, economici e culturali del territorio, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, esponenti del mondo dell’arte contemporanea, enti, fondazioni e amministrazioni locali. Ecco l'annuncio del Ministro della cultura Giuli. Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

