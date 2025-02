Podcast-mania: l'83,5% degli italiani li ascolta Milano, 04 feb. (askanews) - Fenomeno podcast. Un formato narrativo che sta vivendo una rapida espansione, conquistando sempre più ascoltatori grazie all'incredibile versatilità che consente di ascoltare storie ovunque e in qualsiasi momento. Secondo la ricerca "Gli italiani, i podcast e il True Crime" commissionata ad AstraRicerche da glo, brand di BAT Italia per dispositivi scalda stick, ben l'83,5% degli italiani ascoltano un podcast almeno ogni tanto, con il 35% che li ascolta 4 o più giorni a settimana e un sorprendente 17,9% che lo fa ogni giorno. "Questa ricerca appena realizzata per glo ci racconta il rapporto tra gli italiani e i podcast - ha spiegato Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche - Il punto più interessante forse sono i tipi di podcast, perché se attualmente il più interessante risulta essere quello delle storie di vita, di esperienze personali, abbiamo al secondo posto il True Crime. Il 37% di gradimento complessivo che però sale al 45% presso le donne, un dato veramente impressionante. In più c'è una grande possibilità di far crescere questo mondo del podcast True Crime perché il 58% lo ritiene molto o moltissimo rilevante per sé, quindi ancor più della percentuale attuale". In questo clima di mistero e curiosità crescente per il True Crime, glo ha deciso di entrare in gioco con il suo primo AudioMystery. "Il regalo per Gloria - Un enigma da scartare" è una serie di 8 episodi, della durata di circa 4 minuti e 30 secondi ciascuno, narrati dalla talentuosa Marta Filippi, attrice, comica e doppiatrice. "Il regalo per Gloria, un'enigma da scartare" - ha sottolineato l'attrice e doppiatrice Marta Filippi - è un'audio mystery e si basa principalmente sulla scelta del genere, che è il genere investigativo, che sicuramente rispetto agli altri podcast di carattere intrattenitivo ha la caratteristica di coinvolgere l'ascoltatore e di renderlo parte integrante dell'esperienza, quindi guidandolo attraverso gli accadimenti, attraverso le riflessioni a maturare anche la propria opinione, maturare il proprio pensiero, il proprio sospetto e quindi divertirsi e giocare insieme ai protagonisti che poi faranno prendere vita alla storia". Un'esperienza immersiva in cui mistero, emozioni e colpi di scena terranno gli ascoltatori con il fiato sospeso, mentre risolvono enigmi e scoprono segreti nascosti. Dal 31 gennaio gli episodi del podcast sono pubblicati ogni settimana su discoverglo.com.