Pnrr, Meloni: valutiamo con Ue inserimento Industria 4.0 Roma, 7 mag. (askanews) - "Io riconosco l'efficacia di Industria 4.0, io sono una persona onesta quando qualcosa ha funzionato lo riconosco. Stiamo valutando con la Commissione europea se ci sono i margini per inserire nella revisione del Pnrr entrambi i provvedimenti", cioè anche Transizione 5.0. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo al question time in Senato all'interrogazione del M5s. Rispetto a Transizione 5.0 "i risultati in termini di tiraggio si vedono, ma non abbiamo problemi a valutare nelle prossime settimane la curva reale di crescita ed eventualmente a ridisegnarne l'impiego. Opzione già avanzata al tavolo con le categorie produttive nell'ambito di quella revisione del Pnrr che intendiamo avviare con la Commissione Europea".