Pnrr, Meloni: entriamo in fase più delicata, obiettivo alla portata Roma, 18 set. (askanews) - Per il Pnrr "entriamo nella fase più delicata, in cui le risorse devono arrivare a terra. L'obiettivo è alla nostra portata". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria.