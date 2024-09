PNA, primo Forum Internazionale sulla Pietra Naturale Autentica Verona, 30 set. (askanews) - PNA, la Rete di Imprese Pietra Naturale Autentica, in occasione di Marmo+Mac, la Fiera di settore appuntamento fisso a Verona, ha presentato la prima edizione del FORUM INTERNAZIONALE sulla Pietra Naturale Autentica, che si terrà a Venezia nel giugno del 2025. PNA si è ufficialmente costituita nel 2018 per promuovere e difendere la competitività della pietra naturale autentica, valorizzandone tradizione, eccellenza e versatilità. Abbiamo parlato con Stefano Ghirardi presidente Rete PNA: "PNA è una rete di impresa di emanazione confidustriale ed è sorta con l'obiettivo di promuovere e difendere l'utilizzo della pietra naturale autentica. La nostra realtà è una realtà che oggi raccoglie 40 eccellenze nell'industria tecnolapidia, ma che grazie alla creazione di progetti con grandi contenuti tecnici sta registrando grandi interessi ed è pronta ad accrescere il proprio numero". Nel 2025, per la prima volta, PNA darà vita ad un Forum Internazionale che riunirà a Venezia architetti, designer, artisti e appassionati del mondo della pietra naturale. Abbiamo poi parlato con Raffaella Laezza, Architetto e coordinatore scientifico del Forum: "Presentiamo questo forum a Venezia perché è la città candidata a capitale mondiale della sostenibilità. PNA ha realizzato un manifesto sulla sostenibilità, ha fatto un calcolo delle CO2 emesse da una lastra di pietra e quindi è il luogo pertinente per fare questo tipo di forum internazionali dove ci saranno grandi ospiti da tutto il mondo, architetti, designer, artisti. Venezia è non solo adatta questo, ma perché è il simbolo di quello che la pietra ha costruito su delle palafitte in legno. La magia della pietra al mondo". Grande rilevanza nel contesto del Forum avrà il tema della sostenibilità ambientale, come spiega Flavio Marabelli presidente Onorario di Confindustria MarmoMacchine "Mi piace ricordar oggi l'iniziativa che ci sarà il prossimo anno e che legherà la pietra naturale e PNA al tema della sostenibilità. Abbiamo avuto l'ok per organizzare un grande evento durante la biennale di Venezia invitando architetti in un paio di giornate di approfondimenti dove saranno posti temi anche sui risultati che abbiamo ottenuti, ed risultati sulla pietra naturale che vogliamo raccontare in tutte le forme". Il Forum offrirà anche ad architetti e studenti un programma di laboratori, workshop e speech dedicati, in grado di conferire ai partecipanti crediti formativi e, soprattutto, un approfondimento professionale di qualità.