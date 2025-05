PMI verso i mercati globali: Mirco Gasparotto indica la via Roma, 6 mag. - L'imprenditore vicentino Mirco Gasparotto, Presidente del Gruppo Arroweld Italia, è intervenuto questa mattina alla Camera dei Deputati per condividere la sua visione sulle strategie di internazionalizzazione delle PMI italiane. La sua esperienza parla attraverso i numeri: nel 1990 ha acquisito Arroweld S.p.A con un fatturato di 500.000 euro, trasformandola, negli anni, nel leader italiano della saldatura con 120 milioni di fatturato. Una storia di successo che oggi diventa modello per le piccole e medie imprese che guardano ai mercati internazionali. "Fa parte della mia missione di vita: aiutare le PMI a fare quel passo in più, a buttare il cuore oltre l'ostacolo", ha dichiarato Gasparotto, delineando un piano concreto per lo sviluppo delle aziende italiane all'estero. "Dobbiamo essere consapevoli che siamo i migliori al mondo. Tutte le eccellenze vengono dall'Italia, per questo vogliono venire a vedere il sogno italiano". Nel suo intervento, ha enfatizzato l'importanza della pianificazione numerica come chiave del successo internazionale. "È fondamentale avere regole chiare, un piano industriale strutturato, un budget di investimento definito e una profonda conoscenza della cultura delle relazioni", ha sottolineato Gasparotto. Questa visione trova oggi applicazione pratica attraverso Imprenditore Vero, l'azienda di formazione di Gasparotto che nel solo 2024 ha supportato la crescita di migliaia di PMI italiane. L'appello finale è stato rivolto alle aziende che non hanno ancora intrapreso il percorso di internazionalizzazione: "Non si può rimanere fuori da un mercato che vale quanto l'Europa".