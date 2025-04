Pmi, Tabacchiera: bene patto Confindustria-Confapi Roma, 3 apr. - "Mattinata estremamente importante perché oggi si è siglato un patto con il sigillo della Regione Lazio tra Confindustria e Confapi, la casa delle grandi imprese e la casa delle piccole e medie, che si basa su un piano industriale di 5 punti fondamentali, tra cui ovviamente la formazione del personale, la logistica, l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e, non ultima, l'internazionalizzazione. Importante perché, come si dice, l'unione fa la forza e in questo caso avere la Regione Lazio al nostro fianco, ma soprattutto aver condiviso che in fondo in questo momento stiamo per affrontare il rinnovo delle camere di commercio del Lazio, forse le camere di commercio sono il punto di sintesi dove le associazioni si possono ritrovare tutte insieme su un unico piano industriale condiviso". Così il presidente di Confapi Lazio, Massimo Tabacchiera, a margine dell'incontro in Regione Lazio: "Pmi al centro dello sviluppo regionale: un patto in 5 punti", promosso dalla Regione e da Confapi Lazio.