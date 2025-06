PMI più competitive grazie all'AI: il convegno alla Camera Roma, 21 giu. (askanews) - "L'impresa dell'IA. Come le PMI italiane possono diventare più competitive grazie all'intelligenza artificiale" è il titolo del convegno tenutosi alla Camera dei Deputati, promosso dall'On. Alberto Gusmeroli e organizzato dall'Istituto per la Competitività I-Com in collaborazione con TeamSystem, che hanno presentato uno studio che approfondisce il ruolo strategico dell'Intelligenza Artificiale nel sistema produttivo italiano, in particolare, nelle PMI. A margine dell'evento abbiamo parlato con Laura Cavandoli, Deputata Lega Commissione Finanze: "Le piccole e medie imprese nel nostro territorio, nella nostra nazione sono importantissime, sono un substrato economico veramente fondamentale e sono però quelle che più soffrono in questo passaggio per cui la carenza di skill, la carenza anche proprio di competenza all'interno. C'è bisogno quindi di un occhio importante del legislatore che vada probabilmente e credo che con la leva fiscale sia assolutamente un modo importante incentivate a fare questo passaggio, a fidarsi di questa intelligenza artificiale ma vanno accompagnate perché effettivamente il salto non deve essere nel buio ma deve essere un salto che venga compreso nella sua potenzialità e abbiamo dimostrato, avete dimostrato con questo studio che l'intelligenza artificiale applicata alle aziende di grande dimensione ma anche alle poche e piccole che hanno fatto questo passaggio ha determinato un ottimo risultato dal punto di vista economico e dello sviluppo".