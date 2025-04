Pmi: con Garanzia di Stato fino a 2,3 mld da fondi pensioni al 2034 Milano, 4 apr. (askanews) - Fondi pensione e Pmi possono creare una sinergia vantaggiosa per l'economia italiana grazie alla Garanzia di Stato a tutela del risparmio che diventerà operativa una volta approvati i necessari decreti attuativi. Secondo uno studio realizzato da Teha con Previdenza Italia presentato al Forum di Cernobbio, la Garanzia di Stato potrà attivare nel periodo 2026-2034 fino a 2,3 miliardi di investimenti dei fondi pensione nelle Pmi, con l'obiettivo di far crescere le imprese e creare fino a 250mila posti di lavoro. "È importante perché finalmente mettendo al centro del sistema i fondi pensione, questi consentiranno un investimento sul sistema Paese delle PMI con una novità assoluta la garanzia dell'investimento. Questo permetterà, una volta approvati i decreti attuativi che sono delle norme di secondo livello nella normazione italiana di avviare tutte le iniziative per le nostre piccole e medie imprese. Per questa ragione rinnoviamo l'appello affinché vengano approvate al più presto per per l'Italia del benessere dell'Italia", ha detto Nino Foti, presidente di Previdenza Italia. Secondo lo studio inoltre se tutti i nuovi occupati si iscriveranno ai fondi pensione, si potrebbe generare un incremento fino a 12 miliardi di euro di risorse gestite della previdenza complementare al 2034. "In Italia, secondo le dinamiche demografiche, avremo 4,3 milioni di persone in età lavorativa in meno. Occorre rilanciare quindi la produttività per mantenere il pil e le piccole e medie imprese rappresentano l'ossatura del nostro sistema Paese, sono molto competitive, importano ed esportano tantissimo e soprattutto sono più produttive della media del resto del Paese. I fondi pensione sono un alveo potenziale di investimenti molto, molto importante", ha detto Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Board Member di Teha Group. Le risorse della previdenza complementare sono oggi pari a oltre 240 miliardi di euro, ma solo il 5% è destinato a titoli di capitale con un potenziale di crescita strategico da valorizzare per favorire l'accesso al capitale delle Pmi.