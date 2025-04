Ploom presenta "Connected Sensation" alla Milano Design Week 2025 Milano, 8 apr. (askanews) - Regalare un'esperienza immersiva per consumatori adulti pensata per sprigionare emozioni e stimolare i sensi. Con questo intento, Ploom, il brand globale di tabacco riscaldato di JTI, ha presentato CONNECTED SENSATIONS alla Milano Design Week 2025. Si tratta di un'esposizione legata a una straordinaria serie di collaborazioni nel campo del design, con sei acclamati artisti provenienti da tutto il mondo. Un'experience presentata in anteprima esclusiva alla presenza degli stessi designer nel corso del primo giorno della Design Week 2025 e che testimonia, ancora una volta, il legame fra JTI e l'Italia, come sottolineato da Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia: "Connected Sensations rappresenta un'ulteriore tappa nel nostro percorso di successo con Ploom, sia in Italia che nel mondo. Lo scorso anno abbiamo esordito alla Milano Design Week con una prestigiosa collaborazione con il designer di fama mondiale Ora to. Oggi torniamo con una nuova esperienza immersiva, concepita per fondere arte digitale, effetti video interattivi e design coinvolgente, grazie al contributo di sei designer internazionali. Credo che l'Italia, patria del buon gusto, e la Milano Design Week, uno degli eventi più prestigiosi del panorama mondiale del design, siano il luogo ideale per presentarla. Siamo quindi entusiasti di essere di nuovo qui per portare la visione di Ploom nel mondo del design, che in occasioni come questa trova la sua massima espressione. Presentare il nostro progetto in Italia è per noi un grande motivo di orgoglio, ma anche un segno di continuità: è proprio da qui che Ploom ha esordito nel mercato europeo, dando vita a un legame solido e profondo con il nostro Paese". L'intento di Ploom era quello celebrare il design come trait d'union tra le opere visionarie di menti creative e l'espressione sensoriale del brand, invitando i consumatori adulti a immergersi in un'esperienza interculturale e fortemente legata all'arte. "Il rapporto tra il brand e il mondo dell'arte è sempre stato molto forte. E non si esprime soltanto nell'attenzione al design all'avanguardia del nostro dispositivo, ma anche nell'interesse del marchio per tutto ciò che è il frutto di un'espressione artistica, che spazia dal design alla musica, dal cinema fino all'arte concettuale. Il nostro brand, infatti, ha avuto un ruolo da protagonista all'interno di molti tra gli eventi più esclusivi del mondo dell'arte, del fashion e delle musica all'interno del Paese. Un approccio che continuerà a caratterizzarci anche per il futuro. Il design del nostro device nasce proprio da un insieme di suggestioni, dall'arte al design più puro: non sorprende, quindi, il forte legame del marchio con questo mondo". L'experience, secondo Lorenzo Fronteddu, ha degli obiettivi e delle finalità precise, che coinvolgono la tecnologia, il lavoro dei sei designer coinvolti e l'innovatività del brand: "L'esperienza di quest'anno ha l'obiettivo di sorprendere i nostri consumatori, facendogli attraversare una serie di universi interconnessi in cui emozioni e sensorialità si intrecciano tra loro grazie alla tecnologia. Attraverso la collaborazione di sei artisti di profilo internazionale, con Ploom celebriamo il design come trait d'union tra le opere di queste menti creative, e invitiamo i consumatori adulti a immergersi in un'esperienza interculturale unica. Siamo davvero orgogliosi del risultato ottenuto quest'anno dalla nostra esposizione, e siamo certi che il pubblico - dopo il successo ottenuto lo scorso anno dall'experience con Ora to - anche quest'anno non rimarrà deluso". Ploom, dunque, rappresenta ancor di più l'innovazione più recente di JTI nel mondo del tabacco riscaldato, attraverso Connected Sensation. L'esposizione sarà disponibile al pubblico di consumatori adulti dall'8 al 13 aprile 2025 presso via Tortona 32, nel cuore della Milano Design Week.