Platea gremita al lancio III° "Pet Carpet. Un riciclo da Oscar" Roma, 20 dic. - E' partita sotto i migliori auspici con una bellissima raccolta di accessori pet non più utilizzati la III edizione di "Pet Carpet: Un riciclo da Oscar", la campagna green e solidale che rimette in circolo gli accessori in buono stato degli animali più fortunati e pronti per essere consegnati ai rifugi. Ideata dall'associazione Pet Carpet, fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, l'iniziativa che consente di ridurre gli sprechi anche quando si parla di amici a 4 zampe ha preso il via, con lo slogan "Io non li abbandono. Tu gli ridai vita" , con una serata speciale che si è svolta di fronte ad una platea gremita al Circolo Canottieri Roma, durante la quale la presidente è stata affiancata alla conduzione dal bravissimo attore Emanuele Vezzoli, protagonista di tante fiction di successo ( tra cui "I Cesaroni") e opere teatrali di spessore. La kermesse, realizzata con il patrocinio di Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e i volontari dell'associazione City Angels, è iniziata con tante donazioni (cucce, trasportini, ciotole, copertine) da parte degli ospiti presenti che si uniranno poi a quelle che, fino al 6 gennaio, ognuno potrà fare presso lo stesso Circolo oppure in uno dei centri raccolta Pet Store Giulius. Il progetto, reso possibile grazie a realtà amiche come le aziende leader nel settore pet come Giulius, Monge, Cucciolotta, ma anche Automobile Club Roma che ha aperto un focus sulla sicurezza stradale in auto se si viaggia insieme a 2 e 4 zampe, ha previsto momenti musicali con il Team Rocket e le interpreti Lis che hanno regalato attimi di magia, interventi educativi di Polizia per la parte stradale e dei Carabinieri per la Biodiversità. Una giuria di esperti e personaggi dello spettacolo, composta da Teresa Bossù, consigliera Fnovi, gli attori Roberta Garzia, Brice Martinet, la conduttrice Sofia Bruscoli, la show girl Carolina Marconi, la fotografa Elena Falbo, la giornalista inviata del programma "Dalla Parte degli animali" Francesca Bastone, le cantanti Morena Rosini, Nadia Natali, Stefano Barone rappresentante Nursind Roma il Sindacato delle Professioni Infermieristiche, Luca Roberto Sevari e Rosalba Matassa, rispettivamente legale e responsabile scientifica del Pet Carpet, ha valutato le opere appartenenti alle categorie: fotografia, libri, video social, scuola green & pet, volontari. Per la fotografia: Miglior Foto Circolo Canottieri a Francesca Trotta con Daikiri; Miglior foto Giulius Elisabetta Quaresima con i suoi 5 cagnolini, Miglior foto Pet Carpet Camelia Michaela Tofan con Cherry, Miglior Video Social Emanuele Losa con il coniglio Tazio; Miglior libro "Il calabrone vola lo stesso" di Sara Perri; Miglior Volontaria Pamela Pierini e Miglior scuola green & pet l'Istituto Elisa Scala del quartiere periferico romano Borgata Finocchio. Sono stati proprio i ragazzi ad esultare con una ondata di entusiasmo che ha contagiato tutti e gli occhi lucidi dall'emozione per aver portato avanti una serie di laboratori a tema riciclo che li hanno portati alla vittoria. E nel gran finale anche l'ingresso del primo cane nello storico Circolo che ha simbolicamente riconosciuto a "Daikiri" il diploma di primo socio a 4 zampe.