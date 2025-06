Pitti Uomo, l'archivio di Valsport si fa contemporaneo Firenze, 18 giu. (askanews) - "Quest'anno presentiamo a Pitti Uomo delle calzature storiche di Valsport: la Tournament completamente sfoderata, quindi un modello più estivo. In più, abbiamo creato una sezione del nostro campionario che si chiamerà Archivio, dove proponiamo delle calzature femminili riprese da quello che è l'archivio Valsport degli anni '70 e '80". Così Siro Toniolo, presidente di Rewind Valsport. "Queste due scarpe -aggiunge Toniolo- si chiamano Epica e Mitica: sono due calzature, appunto, che vengono proposte al femminile proprio perché saranno molto flat, molto leggere, con dei materiali altamente qualitativi come la nappa, nappe molto pregiate e molto sottili, proprio per la stagione estiva" "Attingiamo molto spesso all'archivio di Valsport, soprattutto per i modelli che vengono riproposti e reinterpretati con materiali sicuramente più performanti e più contemporanei rispetto a quelli utilizzati in precedenza" "Per quanto riguarda il mercato, possiamo dire che il 2024, rispetto al 2023, si è chiuso con un segno positivo: +8%. Anche il 2025 si preannuncia interessante, soprattutto per il canale retail, che ha iniziato a richiederci dei riassortimenti sicuramente rilevanti" "Altro tema importante per Valsport, sia a livello aziendale che di prodotto, è l'attenzione verso la sostenibilità. È un impegno che stiamo portando avanti da un paio d'anni, e che si riflette anche nelle nostre calzature" "Stiamo infatti riproponendo modelli già esistenti reinterpretandoli con materiali di recupero, senza sprechi: utilizziamo materiali in esubero per dare nuova vita a queste calzature."