Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Lite Melania Donald TrumpAerei Nato RussiaDroni russiTale e Quale showPensioni ottobre 2025
Acquista il giornale
VideoPisa, torna la Scuola di Educazione Civica della Sant'Anna
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Pisa, torna la Scuola di Educazione Civica della Sant'Anna

Pisa, torna la Scuola di Educazione Civica della Sant'Anna

Pisa, 26 set. (askanews) - Cinquanta studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, iscritti al quinto anno delle scuole superiori, sono i protagonisti della terza edizione della Scuola di Educazione Civica, iniziativa nata da un'idea di allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa presso la Villa Del Gombo, all'interno del Parco di San Rossore. Tre giorni di lezioni, tavole rotonde, testimonianze e attività di gruppo attorno ai grandi temi dell'attualità, con l'intento di "Raccontare la realtà che cambia". "In questi giorni - ha detto Luca Gori, delegato del Rettore al coordinamento scientifico del progetto - affrontiamo i temi della contemporaneità del nostro Paese e dell'Europa, in particolare ci interrogheremo sui temi della pace della guerra nelle relazioni internazionali, daremo un affondo sul rapporto tra politica e mezzi di comunicazione. Ci interrogheremo sulle prospettive demografiche del nostro Paese, i temi della salute mentale, i temi della protezione ambientale, del carcere minorile. Un grande affresco di questioni per dare ai ragazzi e alle ragazze che partecipano la consapevolezza degli strumenti per affrontare il presente e il futuro". I 50 partecipanti sono stati selezionati in base al merito scolastico e alla provenienza da contesti socioeconomici fragili, e l'obiettivo è quello di portare i giovani dentro la complessità della realtà istituzionale, sociale ed economica, guidandoli anche a esplorare prospettive diverse. "Un progetto che nasce dal basso - ha aggiunto Valerio Cancian, allievo della scuola e ideatore del progetto - da allievi e allieve della Scuola San'Anna, che hanno scelto di mettere al centro i temi dell'educazione civica: quindi la Costituzione, l'economia, l'Unione europea in senso giù generale". Per offrire anche ai più giovani opportunità di crescita e di miglioramento.