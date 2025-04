Pirro (M5S): Partecipate statali volano di sviluppo Roma, 9 apr. (askanews) - "Abbiamo sempre creduto che lo Stato debba avere un ruolo di indirizzo nell'economia e questo lo può fare attraverso le sue partecipate che valgono il 15% del Pil. Penso al Green Deal e al ruolo che può avere Cassa Depositi e Prestiti nel sostegno a determinati settori industriali. Penso anche a Leonardo che per quanto riguarda la digitalizzazione, potrebbe dedicarsi meno a qualche produzione bellica e più all'aerospazio per costruire una alternativa europea alle tecnologie prevalentemente americane". Lo ha detto Elisa Pirro (M5S), Commissione Bilancio Senato a Largo Chigi, format televisivo di The Watcher Post. "In commissione Bilancio, ci accingiamo a esaminare il documento di Finanza dei prossimi anni: ci sono state alcune polemiche perché abbiamo appreso che ci saranno solo dei dati sul tendenziale dunque sulle misure a legislazione vigente e niente di programmatico e dunque di innovativo. Cosa molto preoccupante in un momento in cui il nostro Stato dovrebbe essere pronto a rispondere ai dazi imposti dagli Usa. Le ultime notizie ci hanno informato che saranno reperiti 5-6 miliardi dalle risorse del Pnrr: speriamo nel Cdm di oggi e che la presidente del Consiglio ci stupisca", ha concluso.