Giovedì 21 Agosto 2025

Bruno Vespa
VideoPippo Baudo, don Giulio: "Sapeva che il successo non riempie il cuore"
20 ago 2025
Pippo Baudo, don Giulio: "Sapeva che il successo non riempie il cuore"

Un estratto dell'omelia: "Questa e' una verita' che risuona in sintonia con il Vangelo"