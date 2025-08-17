Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Pippo Baudo, addio al re dei presentatori
17 ago 2025
  3. Pippo Baudo, addio al re dei presentatori

Pippo Baudo, addio al re dei presentatori

E' morto a 89 anni Pippo. Baudo, lasciando un vuoto profondo nello spettacolo italiano.