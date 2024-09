Piogge torrenziali e fiume straripato in Polonia Roma, 14 set. (askanews) - Argini fatti di sacchi di sabbia sono stati costruiti in Polonia per gestire l'innalzamento delle acque mentre il ciclone Boris porta quelle che secondo i meteorologi saranno le peggiori inondazioni degli ultimi decenni. La situazione è più critica nel sud-ovest, dove, secondo il governo polacco, il valico di frontiera polacco-ceco a Golkowice è stato chiuso a causa di un fiume che è straripato.