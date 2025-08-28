Pietre contro il presidente Milei durante il passaggio in corteo Milano, 28 ago. (askanews) - Il presidente argentino Javier Milei e sua sorella Karina Milei sono stati presi di mira dai manifestanti infuriati per un presunto scandalo di corruzione che coinvolge il suo entourage. Alcuni hanno lanciato pietre cpontro Milei, che viaggiava a bordo di un veicolo presidenziale alla periferia di Buenos Aires per promuovere il suo partito in vista delle elezioni legislative di ottobre. Il presidente argentino è stato portato via dai suoi servizi di sicurezza ed è illeso, secondo il portavoce presidenziale.