Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nave russa UcrainaInfluenza AustraliaPiano casa MeloniSorteggio ChampionsEuropei basket 2025
Acquista il giornale
VideoPietre contro il presidente Milei durante il passaggio in corteo
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Pietre contro il presidente Milei durante il passaggio in corteo

Pietre contro il presidente Milei durante il passaggio in corteo

Milano, 28 ago. (askanews) - Il presidente argentino Javier Milei e sua sorella Karina Milei sono stati presi di mira dai manifestanti infuriati per un presunto scandalo di corruzione che coinvolge il suo entourage. Alcuni hanno lanciato pietre cpontro Milei, che viaggiava a bordo di un veicolo presidenziale alla periferia di Buenos Aires per promuovere il suo partito in vista delle elezioni legislative di ottobre. Il presidente argentino è stato portato via dai suoi servizi di sicurezza ed è illeso, secondo il portavoce presidenziale.