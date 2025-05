Piazza San Pietro gremita per il primo Regina Coeli di Leone XIV Roma, 11 mag. (askanews) - Piazza San Pietro gremita per il primo Regina Caeli di Leone XIV. Decine di migliaia, tra fedeli e turisti, hanno riempito la piazza ma anche l'attigua via della Conciliazione, con lunghe file ai metal detector che fanno da filtro per l'ingresso nella piazza.