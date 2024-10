Piantedosi: von der Leyen conferma attenzione a progetto Albania Roma, 16 ott. (askanews) - "Sulla gestione dei flussi migratori regolari, particolare attenzione è stata rivolta all'esigenza di conferire maggiore rigore alla disciplina del soccorso navale dei migranti e alla necessità di perfezionare le procedure di frontiera e di respingimenti in chiave di prevenzione e contrasto all'immigrazione illegale; alla stessa logica risponde il protocollo sottoscritto con l'Albania, rispetto a cui l'attenzione riservata al progetto da 15 paesi europei e dalla stessa Unione Europea è la maggiore riprova del valore, sperimentale e innovativo, di un'iniziativa che si prefigge di contrastare l'immigrazione illegale senza incidere sulle garanzie dei diritti fondamentali delle persone". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera, in merito a una interrogazione sul Protocollo sottoscritto con l'Albania. "La lettera della presidente von der Leyen indirizzata ai capi di Stato e di Governo in vista del prossimo Consiglio Europeo, ne costituisce ulteriore conferma", ha aggiunto Piantedosi.