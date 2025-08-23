Domenica 17 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoPiantedosi: "Visto video Almasri, sembra di molti anni fa"
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Piantedosi: "Visto video Almasri, sembra di molti anni fa"

Piantedosi: "Visto video Almasri, sembra di molti anni fa"

"Sono ancora in corso gli accertamenti sulla veridicita'"