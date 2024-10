Piantedosi: su Albania un investimento annuo di 134 milioni Roma, 16 ott. (askanews) - Il protocollo firmato tra Italia e l'Albania "risponde ad esigenze di prevenzione e contrasto dei flussi migratori irregolari e potrà svolgere un'importante funzione di deterrenza rispetto al traffico illecito di migranti che quei flussi alimenta. Con ciò, determinando, in prospettiva, benefici che si rifletteranno anche sul lavoro ed i compiti delle Forze di polizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi al question time. "Lo stanziamento previsto - che, a seconda della variabilità del funzionamento delle strutture legata all'andamento dei flussi migratori, potrà anche rivelarsi superiore ai costi effettivi - è riferito all'arco di cinque anni e consiste in 134 milioni di euro all'anno. È uno stanziamento - ha sottolineato il ministro - che sicuramente tiene conto della collocazione geografica delle strutture, ma va peraltro considerato che riguarda un impianto polifunzionale, un unicum, che assolverà ad una quadruplice funzione: hotspot di sbarco, luogo di trattenimento per procedure accelerate, CPR e struttura carceraria".