Piantedosi: inchiesta Fanpage? Preoccupa l'antisemitismo nelle piazze Roma, 1 lug. (askanews) - "Va registrato che dal punto di vista dei comportamenti pericolosi e dal punto di vista di rinascite dell'antisemitismo, non si sono evidenziate da quel gruppo giovanile. Mi preoccupa quello che talvolta è emerso nelle attività nelle piazze: gli incendi della bandiera di Israele, gli assalti alla brigata ebraica il 25 aprile. Cioè tutte cose molto più, dal punto di vista operativo, concreto, molto più pericolose, che non sono state poste in essere da quel gruppo giovanile. Fermo restando la censura a cui devono essere assoggettate le persone che si sono viste compiere gesti e fare dei riferimenti che sono stati condannati dalla storia": lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ospite a Start su Sky TG24.