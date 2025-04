Piantedosi: in Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese Roma, 4 apr. (askanews) - Nel Dl sicurezza "prevediamo bodycam per il personale delle forze di polizia", uno strumento "molto atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi": lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. "Viene introdotta una misura di contrasto specifica per l'induzione all'accattonaggio, un fenomeno molto sensibile, non all'accattonaggio in sé, ma all'induzione. Ci sono casistiche di impiego di minori", ha sottolineato.