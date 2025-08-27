Piano casa, De Palo: da Meloni notizia importante, da accompagnare Rimini, 27 ago. (askanews) -"Abbiamo sentito con grande attenzione il messaggio di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, abbiamo sentito l'importanza e la priorità assoluta del governo per quanto riguarda la natalità e questo nuovo Piano casa. Ci sembra una notizia importante, una notizia da celebrare e anche da accompagnare". E' il commento di Gigi De Palo, Presidente della Fondazione per la Natalità, sul discorso di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. "Noi da sempre chiediamo, per contrastare la denatalità, un'agenzia per la natalità che sappia mettere le migliori forze del Paese, il mondo delle banche, il mondo delle imprese, il mondo della politica, il mondo delle associazioni, dei sindacati, il mondo dello sport e dello spettacolo, tutti insieme uniti per fare squadra, per questa che è veramente una catastrofe. Se non cambia qualcosa crollerà tutto il sistema paese. Per questo ci siamo, per questo accogliamo con favore questa proposta e questa attenzione sul tema della natalità e invitiamo tutti, maggioranza e opposizione, a fare squadra, perché ne va del futuro dei nostri figli, ne va del futuro del nostro Paese".