Venerdì 22 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoPiacenza, al via la depolveratura di 40mila volumi della biblioteca Passerini-Landi
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Piacenza, al via la depolveratura di 40mila volumi della biblioteca Passerini-Landi

Piacenza, al via la depolveratura di 40mila volumi della biblioteca Passerini-Landi

L'operazione si concludera' entro meta' settembre