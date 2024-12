PFAS: una tecnologia minerale innovativa offre una alternativa Roma, 19 dic. (askanews) - Le restrizioni sui PFAS, sostanze dannose per l'ambiente e la salute, stanno spingendo l'industria a cercare alternative più sostenibili. Ma anche nei materiali dichiarati 'biodegradabili' emergono problemi di contaminazione. In questo scenario si fa strada Qwarzo, società che ha sviluppato Qwarzo , una tecnologia innovativa a base minerale, capace di offrire un'alternativa sicura ed efficace ai rivestimenti tradizionali. Premiata con riconoscimenti prestigiosi come il 2024 Innovation Award by Foreign Press e lo Zero Waste Product Award, Qwarzo rappresenta una svolta concreta per il futuro sostenibile dell'industria del packaging. Abbiamo parlato con Emiliano Caradonna, CEO di Qwarzo: "Qwarzo rappresenta una delle soluzioni più avanzate per affrontare le sfide imposte dalle nuove normative. Abbiamo scelto di sviluppare una tecnologia che, in controtendenza con il mercato tradizionale, si basa sulla chimica inorganica. Ogni nostra innovazione è il risultato di un impegno continuo nell'educare e nel promuovere il valore della tecnologia come risposta alle sfide globali. Il nostro obiettivo è creare strumenti che non solo risolvano i problemi, ma che agiscano come catalizzatori di una crescita condivisa, portando benefici concreti ai nostri partner e al territorio. La missione di Qwarzo è supportare le aziende nell'adattarsi alle nuove leggi e soddisfare le esigenze del mercato." Qwarzo può essere applicato su un'ampia gamma di materiali come carta, tessuti, metalli e altri supporti, conferendo resistenza e protezione senza compromettere la riciclabilità o la sostenibilità del prodotto, consentendo ai prodotti rivestiti con Qwarzo di essere riciclati come carta o smaltiti tra i rifiuti organici. Nello specifico, Qwarzo va a rivestire le fibre di carta, creando una barriera e aumentando la resistenza e le performance. La carta risulta, quindi, più robusta, resistente ai grassi, all'acqua e al calore. La tecnologia Qwarzo si sposa molto bene con il comparto food andando a risolvere molti problemi di performance e riciclabilità e adattandosi a oggetti monouso quali cannucce, cucchiaini del gelato, palette per caffè, piatti, bicchieri; nel packaging, invece, contenitori, scatole e molto altro. Un esempio di come ricerca e sostenibilità possano andare di pari passo per risolvere problemi globali.