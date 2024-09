Per l'Ifa di Berlino 100 anni di storia e soluzioni all'avanguardia Berlino, 5 set. (askanews) - L'Ifa di Berlino compie 100 anni. Correva l'anno 1924 quando una delle fiere tech oggi più influenti del mondo nacque come mostra internazionale della radio. Da allora, nel corso dei decenni, tra gli stand della Messe nella capitale tedesca sono stati presentati alcuni degli oggetti di elettronica di consumo che hanno rivoluzionato le nostre vite. Dai primi televisori al telecomando fino al Walkman. Tra i momenti più celebri nella storia secolare dell'Ifa c'è il discorso di Albert Einstein via radio nel 1930, o quando Willy Brandt avviò il segnale Pal nel 1967. Tutto questo è ricordato in una mostra che celebra l'Ifa all'interno della Messe in occasione dell'edizione 2024 in programma dal 6 al 10 settembre. "L'Ifa è sempre stata e sempre sarà in prima linea nel cambiamento e nei momenti di rottura: vita reale, innovazione, nuove tecnologie, qui tra i nostri stand, in tempo reale", ha spiegato il ceo dell'Ifa di Berlino, Leif Lindner, alla conferenza di apertura di questa edizione. Tra gli stand della fiera, spazio a ogni tipo di device, all'Internet of Things, alle più innovative soluzioni di smart home. Il tutto vede sempre più al centro che mai l'intelligenza artificiale. Non solo smartphone, robot e prodotti tech per il wellness. Ma anche, come da tradizione centenaria, molti elettrodomestici, oggi sempre più connessi e intelligenti.