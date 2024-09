Per i 90 anni di Sophia Loren anche una Chiave di Cinecittà Roma, 21 set. (askanews) - Il ministero della Cultura, Cinecittà e Archivio Luce hanno fatto un regalo a Sophia Loren in occasione del suo novantesimo compleanno: il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia hanno consegnato alla diva la prima "Chiave di Cinecittà", a lei dedicata, "per il suo eccezionale contributo alla cinematografia mondiale". La cerimonia, che si è tenuta al The Space Cinema Moderno con, in chiusura, la proiezione dell'episodio "Pizze a credito" tratto dal film "L'oro di Napoli" (1954) di Vittorio De Sica nella nuova versione restaurata in 4K da Luce Cinecittà e Filmauro. Sophia Loren, commossa, ha ricevuto la chiave e ringraziato tutti: "Il vantaggio dell'età - ha detto Loren - è che non possiamo perdere tempo con cose inutili. Una serata come questa è ciò che conta. Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori. Quest'amore tra noi conta. Queste amicizie sono la vita. Il fatto che abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, ballato insieme e questa sera possiamo anche brindare insieme. E se c'è un regalo che mi volete farmi, un dono è di celebrare non solo me, ma tutti noi, perché siamo ancora qui. Il nostro più grande traguardo è che dopo aver condiviso una vita insieme vogliamo ancora passare una notte tra di noi. Questo è il vero successo. Quindi, grazie dal profondo del cuore per questa vita, questo amore e questi ricordi che il tempo non potrà mai cancellare".