Per Egonu nuova vita da capitano: mi aiuterà ad uscire dal mio guscio Milano, 23 set. (askanews) - Pronti, via, si riparte. Dopo l'euforia estiva per la vittoria della nazionale italiana femminile di volley in Thailandia riparte subito la stagione. Per la Numia Vero Volley Milano è tempo di presentazioni. A partire dalla nuova capitana della squadra, la campionessa Paola Egonu, che dopo il successo a Bangkok avrà questa nuova responsabilità nel suo club. "Non cambia niente, è ovvio che devo un attimo abituarmi a questo ruolo, è una cosa nuova, però sono contenta, è un onore e significa molto che questa società creda in me e sono contenta di avere questa possibilità di crescita mia personale e di essere in un gruppo fantastico", ha spiegato. "Ovviamente è un ruolo diverso, sono sempre stata una atleta che stava un po' nel suo. Ovviamente questo ruolo mi aiuterà ad uscire dal mio guscio e non vedo l'ora perchè il gruppo è fantastico e non vedo l'ora di imparare insieme a loro a essere capitano". L'atleta di Cittadella ha ricaricato le pile dopo i festeggiamenti azzurri. Sono stata "inondata da un sacco d'affetto da tutta l'Italia. Mi sono riposata, ho staccato un po' la testa e non vedo l'ora di ripartire col Vero Volley". Al suo fianco, altre campionesse del mondo che hanno sfilato insieme a tutta la squadra Vero Volley, Eleonora Fersino, Benedetta Sartori e la capitana azzurra, Anna Danesi: "Sì bisogna ricominciare, sarà bella tosta soprattutto all'inizio perché l'estate è stata molto lunga, sommando anche le precedenti inizia a essere un bel carico di lavoro. Però gli obiettivi alla fine si trovano facilmente perché tra Supercoppa, che è tra un mesetto, Coppa Italia, Scudetto, Champions, insomma ce ne sono parecchi. Quindi nella vita di uno sportivo si cerca sempre di porsi degli obiettivi. Noi ne abbiamo tanti, io ne ho tanti". Tra gli obiettivi c'è anche quello di valorizzare, a beneficio di tutto il sistema sport italiano, i successi estivi non solo del volley, ma di tante altre discipline in cui le azzurre si sono distinte. "Credo che il movimento che stiamo creando con la pallavolo, ma con lo sport in generale, possa aiutare tantissimo le generazioni più giovani a volersi appassionare e imparare qualcosa di nuovo che lo sport ti può regalare", ha sottolineato Egonu. Alla presentazione di Numia Vero Volley Milano sono state svelate le maglie della nuova stagione del club che prende il via il 26 settembre con la Courmayeur Cup.