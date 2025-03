Penalisti da Meloni: su riforma giustizia avanti senza tentennamenti Roma, 5 mar. (askanews) - "È stato un incontro approfondito, abbiamo toccato tutti i temi che riguardano la riforma costituzionale della separazione delle carriere, abbiamo invitato il governo ad andare avanti senza tentennamenti sulla via di questa riforma fondamentale". Così Francesco Petrelli, presidente delle Camere penali, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla riforma della Giustizia con la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Non so quali siano le intenzioni del governo, ma da quello che ci è stato detto indubbiamente è emersa una decisa volontà a portare avanti la riforma nei tempi tecnici previsti", ha aggiunto.