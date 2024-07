Pellegrini: Sinner? Ogni sport è diverso rispetto ai Giochi Parigi, 26 lug. (askanews) - "A parte il problema di salute che spero risolva presto, secondo me c'è un approccio diverso alle Olimpiadi da sport a sport. Sinner ha i Grandi Slam che valgono come un'Olimpiade per lui. Noi degli sport olimpici abbiamo l'Olimpiade che vale più di qualsiasi altra cosa". Lo ha detto l'ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini, rispondendo a una domanda sul ritiro dai giochi di Jannick Sinner, a margine della cerimonia di inaugurazione di Casa Italia a Parigi 2024. "È logico che lui deve prendere delle decisioni sicuramente diverse da quelle di un'atleta che può concorrere alle Olimpiadi ogni quattro anni - ha aggiunto Pellegrini -. Quindi è molto diverso da sport a sport".