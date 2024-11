Pellegrini nella Fondazione Cecchettin: "Al fianco di Gino, onorata" Roma, 18 nov. (askanews) - "Devo dire che sono davvero onorata di fare parte della Fondazione Cecchettin, un progetto che purtroppo nasce da una tragedia ma che vuole rappresentare un faro di speranza e cambiamento per la nostra società": così Federica Pellegrini, intervenendo nella Sala della Regina della Camera dei Deputati in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin. "In qualità di donna, sportiva e cittadina italiana credo fermamente sia nostro dovere dover promuovere una rivoluzione culturale profonda, profondissima, che metta al centro il valore inestimabile della dignità e della librertà di ogni persona. Lo sport mi ha insegnato che il rispetto per gli altri, per le regole e se stessi è il fondamento di ogni grandissimo successo. Oggi sono al fianco di Gino per portare questa lezione oltre lo sport e dentro i luoghi dove si combatte per una società più giusta e inclusiva. L'Italia ha bisogno di un cambio di passo, non possiamo permettere che la violenza sulle donne continui a trovare spazio in una società moderna", ha concluso la campionessa italiana.